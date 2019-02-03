كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الأمريكي يقتل 13 مسلحا من "الشباب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الأمريكي، السبت، أن قواته شنت الجمعة غارة جوية جنوبي الصومال، وقتلت 13 إرهابيا من جماعة الشباب الإرهابية.

وقالت القيادة الأميركية لمنطقة أفريقيا (أفريكوم) في بيان إن الغارة لم تسفر عن إصابة أو قتل أي مدني، واستهدفت فقط مقاتلي حركة الشباب في غاندرشا بمنطقة شيبيلا السفلى.

ووفقا للبيان، فإن مقاتلي هذه الجماعة المتطرفة استخدموا سابقا غاندرشا، على بعد 48 كم جنوب غربي مقديشو، كنقطة تجمع لشن هجمات منها بسيارات مفخخة بمتفجرات بدائية الصنع تهدد العاصمة وسكانها، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وفي 15 و16 ديسمبر، قتلت 6 غارات أمريكية، 62 مسلحا من جماعة الشباب قرب غاندرشا، كانوا، حسبما أعلنت قيادة (أفريكوم)، يحضرون لشن هجوم على قاعدة لقوات الحكومة الصومالية بالمنطقة، ويوم الأربعاء قتلت غارة أميركية 24 مسلحا في منطقة هيران المجاورة.

وتستهدف الغارات الجوية الأمريكية أساسا مقاتلي حركة الشباب جنوبي ووسط الصومال، حيث مازالت هذه الجماعة تحكم سيطرتها على بعض المناطق.