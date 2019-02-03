كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرنسيس يدعو إلى احترام اتفاق الهدنة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الأحد، إلى احترام اتفاق الهدنة في اليمن.

ويتوجه البابا في زيارة للإمارات من 3- 5 فبراير كما يصل شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، الدكتور أحمد الطيب، الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لعقد قمة مع البابا فرنسيس.

وتأتي زيارة شيخ الأزهر تلبية لدعوة رسمية تلقَّاها من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ضمن عدة فعاليات تشملها الزيارة المشتركة لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان إلى الإمارات، التي أعلنت عام 2019 عاما للتسامح.

وتحظى زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان باهتمام غير مسبوق، حيث تعد الزيارة الأولى لأحد باباوات الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية.

ويعقد على هامش الزيارة مؤتمر عالمي تحت عنوان لقاء الأخوة الإنسانية، بمشاركة نخبة من كبار القيادات الدينية والفكرية في العالم، بما يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات في دعم قيم التسامح والحوار والسلام، حيث يعيش على أرضها عشرات الجنسيات من مختلف الأعراق والأديان، في إطار من الالتزام بقيم المواطنة والعيش المشترك.