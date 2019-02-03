كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاراكاس تنتقد طلب أمريكا من "مادورو" الابتعاد عن الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، توبيخًا شديدًا لطلب جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يبتعد نيكولاس مادورو من الطريق، وذلك لتسهيل وصول المساعدات الأمريكية لفنزويلا.

وكتب "أرياسا" على "تويتر": "هؤلاء الذين يشنون الحروب غير العادلة في العالم، يدمرون السكان المدنيين الأبرياء، ويخضعون الاقتصادات تحت الحصار، ويسببون الموت، والجوع، والدمار، والمعاناة، ثم يصفون تصرفاتهم على أنها عمل إنساني.. ليس هناك ما هو أكثر من دولة غير إنسانية وساخرة من الإمبريالية".

وفي وقت سابق، كتب مسؤول إدارة "ترامب" في تغريدة: "وفقًا لطلب من الرئيس المؤقت خوان جوايدو، فإن الولايات المتحدة ترسل المساعدات الإنسانية لشعب فنزويلا، وتطالب "مادورو" بـ"الابتعاد من الطريق".