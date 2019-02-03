كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى من ميليشيات الحوثي خلال محاولة لإطلاق صاروخ باليستي بمحافظة إب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بمقتل عدد عناصر من ميليشيات الحوثي في اليمن خلال محاولة لإطلاق صاروخ باليستي من معسكر حمزة بمحافظة إب.
وكان مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، قال إن إيران تواصل دعم الإرهاب عالمياً، ومن المتوقع أن تزيد دعمها لمليشيات الحوثي في اليمن، والجماعات الشيعية الموالية لها في العراق خلال العام القادم.
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