كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمشق: طائرات أمريكية هاجمت الجيش السورى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصدر عسكري، اليوم الأحد، إنّ طائرات التحالف بقيادة أمريكا هاجمت موقعا للجيش السوري قرب جبهة القتال ضد الجيب الاخير لتنظيم داعش شرق الفرات في وقت متأخر من يوم السبت مما تسبب في حدوث أضرار وإصابات.

ونقلت وكالة سانا للأنباء عن المصدر صباح الأحد: "شنت طائرات التحالف الأمريكي عدواناً الليلة الماضية ضد إحدى تشكيلات الجيش العربي السوري التي تعمل في منطقة البوكمال في ريف دير الزور بجنوب شرق البلاد."

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن جرح جنديين ودمر قطعة مدفعية، وفقاً لوكالة رويترز.