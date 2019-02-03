كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزب الحاكم بالسودان ينفي التراجع عن ترشيح البشير لانتخابات 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي القيادي بالمؤتمر الوطني السوداني عباس عبد السخي، وجود أي اتجاه داخل الحزب لرفض إعادة ترشيح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في الانتخابات المقبلة على خلفية اتساع حدة الاحتجاجات والمواكب التي تطالب بتنحيه.

وقال لصحيفة "الجريدة" السودانية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن ما يُثار عن ذلك مجرد شائعات، مقللاً مما أثير عن استجابة الوطني للضغوط الدولية خاصة الأمريكية منها، وامتناعه عن ترشيح البشير في انتخابات الرئاسة.

وقال: "لا علاقة لأمريكا بالانتخابات في السودان"، مضيفاً "أمريكا تفرض علينا حصاراً منذ سنوات طويلة"، ونفى وجود أي تحركات حالياً داخل الحزب لاختيار بديل للبشير للدفع به في المؤتمر العام المقبل للحزب الذي سيُعلن فيه مرشحه للرئاسة بصورة نهائية بعد إجازة موتمر شورى الوطني له.

وأكد أنه إذا بدأت مثل تلك التحركات فعلياً فإنها ستعلن، مشدداً على أن قرار اختيار مرشح الرئاسة هو قرار مؤسسات وليس أفراد.

ويشهد السودان احتجاجات منذ 19 ديسمبر الماضي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية ، خلفت 30 قتيلاً حسب البيانات الحكومية.