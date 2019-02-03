كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يعلق على انضمام "حزب الله" إلى الحكومة اللبنانية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن انضمام حزب الله للحكومة اللبنانية يعني سيطرة إيران على لبنان.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، قوله "انضم حزب الله إلى الحكومة اللبنانية وهو بالفعل يسيطر عليها، وهذا يعني أن إيران تسيطر على لبنان".
وأضاف: "من المهم أن نرسل هذه الرسالة… نحن لا ندافع عن أنفسنا فحسب، بل عن جيراننا وسلامنا العالمي".
وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، علق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وقال: "نبارك للحكومة اللبنانية الجديدة"، مضيفا: "أصبحت في لبنان حكومة جديدة و"حزب الله" جزء منها، ولم يعد هناك ذرائع للسكوت على انتهاكاته وأفعال".
وعقدت الحكومة اللبنانية جلستها الأولى، يوم أمس السبت 2 فبراير، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، في القصر الجمهوري في بعبدا.
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