كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حليفة الأسد" ترشح نفسها لانتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النائبة الديمقراطية الأمريكية تولسي غابارد، المعروفة بدعما للرئيس السوري بشار الأسد، نيتها الترشح في انتخابات الرئاسة التي تجرى العام المقبل.

وشاركت غابارد (37 عاما) في حرب العراق، وتتسم علاقاتها بالحزب الديمقراطي بالتقلب، وستنضم بذلك إلى قائمة الديمقراطيين الليبراليين الذين يسعون للحصول على ترشيح الحزب للمنصب، وأطلقت حملتها الانتخابية رسميا من هاواي التي مثلتها في الكونغرس منذ عام 2013.

وغابارد أمريكية تنحدر من أصول من ساموا، وهي أول هندوسية تنتخب نائبة في الكونغرس.

وقالت لحشد إنها تخوض منافسة في مواجهة "ساسة أقوياء وشركات جشعة"، وتعهدت باستعادة "الكرامة والشرف والاحترام للرئاسة".

وأضافت: "انضموا لي في وضع روح الخدمة هذه فوق الذات في الصدارة، والوقوف ضد قوى الجشع والفساد".

وتصدرت غابارد عناوين الصحف في عام 2016 بالانسحاب من منصب قيادي في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، بسبب قرار الحزب تقليل عدد المناظرات بين المرشحين الرئاسيين هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز، في خطوة قال محللون إنها ساعدت كلينتون.