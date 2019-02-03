كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 7 أشخاص فى تحطم حافلة بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي سبعة أشخاص- بينهم أربعة أطفال- حتفهم بعد تحطم حافلة تقل أطفالاً صغاراً كانوا في طريقهم إلى مسابقة رقص في روسيا.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميرور" البريطانية، اليوم، كانت الحافلة تقل 48 راكباً عندما تحطمت في ظروف ثلجية في كالوجا على بعد 110 أميال جنوب غرب موسكو.

وانقلبت المركبة وتحطمت في حفرة مع تقارير أولية تشير إلى إصابة أكثر من 20 طفلاً في حادث الرعب.