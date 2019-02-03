غضب في القنيطرة.. “البراق” يتأخر لأزيد من ساعتين!

فجر توقف قطار فائق السرعة “البراق”، الذي انطلق من الرباط نحو طنجة، اليوم الأحد، حالة غضب في صفوف المسافرين الذين لا يزالون “محتجزين” في محطة القنيطرة لحد الآن.

وأفاد مصدر “اليوم24” من عين المكان، أن القطار الذي من المفروض أن يغادر على الساعة العاشرة إلا 10 دقائق ويصل إلى طنجة قي حدود الحادية عشرة و10 دقائق، مازال متوقعا في القنيطرة.

ودام التأخير لأزيد من ساعتين، فيما لم يتم تقديم أي توضيحات للمسافرين الذين يتوفرون على تذاكرهم، ومنهم من قام باقتنائها قبل مدة.

ويجهل المسافرون سبب التوقف الذي دام ساعات.

وتم تدشين “TGV” بداية نونبى الماضي بحضور الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون.

وتنظم يوميا 13 رحلة ذهاب و13 رحلة إياب، وسيسافر خلال كل رحلة 533 شخصا.