المئات يتظاهرون في شوارع الرباط ضد حكومة العثماني..رفعوا مطالب اجتماعية وصدحوا برحيل حكومة “الديباناج”

وسط استمرار تعثر الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، خرج المئات من المنتسبين للفيدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الأحد، للاحتجاج وسط العاصمة الرباط، للمطالبة بتحسين الأجور وتخفيف العبء الضريبي على المواطنين.، مطالبين برحيل حكومة سعد الدين العثماني، واصفين إياها ب “حكومة الديباناج”.

مسيرة اليوم، والتي انطلقت من أمام مقر الفيدرالية وشلت الحركة وسط العاصمة في اتجاه مقر البرلمان، رفع فيها المتظاهرون، الذين يقدر عددهم بالمئات، شعارات مناوئة للسياسات الحكومية تجاه الطبقة العاملة، مطالبين بتدخل عاجل لوقف الاحتقان والأزمات الاجتماعية.

وتطالب الفيدرالية بوقف ما وصفته بالإجهاز على المكتسبات وضرب مقومات الحوار الاجتماعي وتبخي العمل النقابي، وإخراج قانون النقابات تفعيلا للفصل الثامن من الدستور.

وتزامنا مع مناقشة القانون الإطار للتربية والتكوين في البرلمان، عبر المتظاهرون اليوم أمام القبة التشريعية، عن رفضهم لضرب مجانية التعليم وإدخال نظام التعاقد للقطاع، متهمين الحكومة بالإجهاز على المدرسة العمومية.