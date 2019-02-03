إنتر ميلان يرفض ضم نجم جزائري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي رفض التعاقد مع نجم عربي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بشكل مجاني.
وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن وكلاء الجزائري ياسين براهيمي نجم بورتو عرضوا اللاعب على إدارة إنتر ميلان.
وأوضح الموقع الإيطالي أن براهيمي ليس من ضمن أولويات إنتر ميلان، لدعم هجوم الفريق في الصيف المقبل.
ولفت إلى أن النيراتزوري يفضل بيع الكرواتي إيفان بيريسيتش في الصيف، ثم شراء عقد المعارين الإيطالي ماتيو بوليتانو والسنغالي كيتا بالدي بشكل نهائي.
يشار إلى أن عقد براهيمي مع بورتو ينتهي في الصيف المقبل، وبالتالي كان سينتقل إلى إنتر ميلان بشكل مجاني ودون الرجوع إلى ناديه البرتغالي.
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