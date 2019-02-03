نتنياهو يحرض السفراء الأجانب على إيران وحزب الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التحريض على إيران وحزب الله، حيث أجرى، اليوم الأحد، إرشادا لبعثة سفراء أجانب معتمدين لدى الأمم المتحدة وصلوا إلى البلاد، وذلك قبل سفرهم إلى الحدود الشمالية مع لبنان للقيام بجولة ميدانية هناك.

وقال نتنياهو مخاطبا السفراء الأجانب: "يطرأ تغير كبير في الشرق الأوسط وهو عبارة عن صعود الثيوقراطية العدوانية في إيران التي تسعى إلى احتلال الشرق الأوسط وإلى تدمير إسرائيل وإلى الاستحواذ على أجزاء كبيرة أخرى من العالم". زاعما أن إيران تمتلك عددا كبيرا من الوكلاء وأحدهم هو حزب الله الذي انضم الآن إلى الحكومة اللبنانية.

وأضاف: "هذا هو فعلا توصيف خاطئ فحزب الله هو من يسيطر بالفعل على الحكومة اللبنانية ومغزى ذلك هو بأن إيران تسيطر على الحكومة اللبنانية. من المهم نقل هذه الرسالة القوية، مثلما قمنا بحال دون الأنفاق الإرهابية سنحول دون أي عدوان سينطلق من لبنان ومن سورية أو من إيران نفسها".

وتابع: "نحن ملتزمون بحال دون هذا العدوان وبهذا ندافع ليس عن إسرائيل فحسب بل عن الدول المجاورة لنا وعن سلامة العالم أجمع أيضا".

ووصل إلى البلاد بعثة تتكون من عشرات السفراء الأجانب المعتمدين لدى الأمم المتحدة، بزيارة تستغرق خمسة أيام، حيث زار السفراء القدس المحتلة، وتفقدوا الأنفاق التي تم تدميرها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضمن الحملة العسكرية "درع شمالي، حيث زعم أن حزب الله قام بحفرها تحضيرا لأي مواجهة عسكرية شاملة بالمستقبل.