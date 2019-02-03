تشيلسي يخطط للتعاقد مع مدرب توتنهام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق تشيلسي انضم للمنافسة مع مانشستر يونايتد، من أجل الحصول على خدمات مدرب توتنهام هوتسبير خلال الميركاتو الصيفي القادم.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، بات على لائحة اهتمامات تشيلسي.
وتدرس إدارة تشيلسي إمكانية الاستغناء عن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، في حالة عدم تأهل البلوز إلى دوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل.
ويعد بوكيتينو أيضا هدفا لمانشستر يونايتد الذي لم يحدد حتى الآن مصير النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدرب المؤقت للشياطين الحمر.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوكيتينو ما زال يرتبط بعقد يمتد إلى 4 أعوام مع توتنهام، لافتة إلى أن أي محاولة للتعاقد مع الأرجنتيني تعني دفع تعويض للسبيرز تصل قيمته إلى 50 مليون إسترليني.
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