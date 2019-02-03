"عيد الربيع" في الصين.. أكبر حركة تنقل داخلية للبشر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يسافر مئات الملايين من الصينيين بالتزامن مع "عيد الربيع" بحسب التقويم الصيني، إلى بلداتهم وقراهم ومنازلهم ومناطق مختلفة، عبر وسائل التنقل العامة والخاصة، مما يُشكل أكبر حركة تنقل داخلية للبشر في العالم، خلال فترة شهر ونصف تقريبا.

ويتمثل الدافع الأساسي لحركة السفر تلك التي تعد الحركة الأكبر للمجاميع البشرية في العصر الحديث، رغبة الصينيين في الاحتفال بوداع العام القديم "عام القرد"، ليبدؤوا عامهم الجديد "عام الديك" برفقة جميع أفراد عائلتهم في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

وبدأت حركة السفر الداخلية السنوية المرتبطة بعيد الربيع والتي يطلق عليها اسم "تشونيون"، في 21 من كانون الثاني/ يناير الماضي، ويتوقع أن تستمر حتى الأول من آذار/ مارس المقبل.

ويتوقع أن يصل عدد الرحلات إلى 2 مليار و990 مليون رحلة، حيث يضطر معظم المسافرين من المدن التي يعملون بها إلى قراهم الأصلية، لاستخدام عدة وسائل مواصلات، يزيد عددها كلما زاد بعد قراهم عن المدن الرئيسية.

ويبدو الزحام في محطة القطار الرئيسية في العاصمة بكين غير مسبوق، وتمثل العائلات نسبة كبيرة منه، إذ يحمل الكبار حقائب وأمتعة تضم هداياهم لمن ينتظرونهم في مسقط رأسهم، في حين ينتشر الأطفال ناشرين معهم البهجة وسط زحام السفر.

كما تشهد محطات القطارات في مدينتي شانغهاي وبيجين، اكتظاظا كبيرا بالمسافرين، غير أنه لم يلاحظ ازدحام على شبابيك بيع التذاكر في محطات القطارات، وذلك بسبب حصول المسافرين على تذاكرهم عبر الإنترنت.