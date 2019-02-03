انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: اللحظات الأولى لقنص ضابط إسرائيلي برأسه شرقي غزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 02:22 مساءً - عرضت كتائب "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لعملية قنص ضابط إسرائيلي في أثناء إطلاقه النار على عدد من الفلسطينيين شرقي قطاع غزة، الأسبوع الماضي.

وبثت "السرايا" مقطع فيديو، على قناة "الميادين"، اليوم الأحد، يُظهر ضابطاً إسرائيلياً وهو يطلق النار من بندقيته على المواطنين الفلسطينيين والمزارعين في الجانب الفلسطيني قبل أن يُستهدف برصاصة قنصاً في رأسه.

وكان جيش الاحتلال اعترف بإصابة جندي على حدود قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد إطلاق قناص فلسطيني النار عليه.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن المصاب على حدود قطاع غزة ضابط في الجيش الإسرائيلي، وأنه نُقل إلى مستشفى "سوروكا" العسكري لتلقي العلاج، دون الإفصاح عن حالته.

وعقب عملية القنص، قصفت طائرات الاحتلال أهدافاً لـ"سرايا القدس" و"كتائب القسام" في مناطق مختلفة من قطاع غزة.