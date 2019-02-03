انت الان تتابع تفاصيل خبر جلسة مفاجئة لمحاكمة "العودة" ومخاوف من حكم بإعدامه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 02:22 مساءً - تعقد اليوم جلسة محاكمة جديدة للداعية السعودي سلمان العودة، وفق ما أعلن محاموه، معربين عن تخوفهم من أن يحكم عليه بالإعدام، على خلفية تغريدة كتبها عن الأزمة بين الرياض والدوحة.

وأصدر محامو العودة: مارك بونان، وفرنسوا زيمراي، وجيسيكا فينيل، أمس السبت، بياناً في العاصمة الفرنسية باريس، أكدوا فيه أن محاكمة الشيخ "تندرج في إطار سياسة اضطهاد قضائي تقوم بها السلطات في السعودية ضد مثقفين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي".

وقال زيمراي، وفق ما نشرت وكالة "فرانس برس": "لا نعرف السبب وراء الدعوة لعقد هذه الجلسة، يمنع على المحامين السعوديين الاتصال مع الخارج".

وتابع: "قد تكون جلسة عادية، كما قد تكون جلسة نطق بالحكم النهائي"، موضحاً أن موكله "يمكن أن يحكم عليه بالموت" لأنه نشر في سبتمبر 2017 تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" يشيد فيها باحتمال إنهاء الأزمة بين الرياض والدوحة.

واعتقل العودة مع 20 شخصية أخرى معظمهم من الدعاة، بسبب تغريدة دعا الله فيها أن "يؤلف القلوب" بعد نبأ الاتصال الهاتفي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتقول عائلة الداعية السعودي المعتقل إن السلطات طلبت منه، مع معارضين آخرين، تقديم دعم علني للرياض في نزاعها مع الدوحة، الأمر الذي رفضه.

وتحدث حساب "معتقلي الرأي" منتصف يوليو الماضي عن تدهور صحة الشيخ العودة بسبب الإهمال الطبي.

وكان الادعاء العام السعودي طلب في محاكمة سرية الإعدام للعودة منذ بدء محاكمته مطلع سبتمبر الماضي، بعد أن وجهت إليه 37 تهمة.

ومن بين التهم التي وجهت للشيخ -بحسب نجله عبد الله - عدم الدعاء لولي الأمر بما فيه الكفاية، وأنه استقبل رسالة في هاتفه تُحرّض على ولي الأمر، وحيازة كتب وصفت بأنها محظورة بمكتبته، والتحريض على الفتنة.

كما وجهت له تهمة الانضمام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمشاركة في تأسيس منظمة النصرة في الكويت للدفاع عن النبي محمد عليه السلام بعد أزمة الرسوم المسيئة.