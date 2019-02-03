شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإمارات تجمع في لقاء الإنسانية البابا فرنسيس وشيخ الأزهر والان مع التفاصيل

قالت صحيفة إماراتية، تحت عنوان " لقاء الأخوة في وطن التسامح " إن دولة الإمارات التي اتخذت من التسامح نهجاً أساسياً في سياساتها الداخلية والخارجية.

وتابعت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأحد "والتي أعلنت 2019 عاماً للتسامح، ليس غريباً على هذه الدولة الفتية أن تكون أول أرض في شبه الجزيرة العربية مهد الديانات السماوية تستضيف قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية".

ومضت "وتجمع في لقاء الأخوة الإنسانية البابا فرنسيس مع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، هذا اللقاء التاريخي الذي يكرس دور دولة الإمارات كعاصمة للتسامح العالمي، ويرسل رسائل التسامح من دار زايد لتصبح نموذجاً مضيئاً للتعايش الديني والتعددية والانفتاح على العالم ومثالاً حقيقياً على التفاهم والانسجام وقبول الآخر".

وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رحب بالبابا فرنسيس قائلاً: "تجمعنا الأخوة الإنسانية.. وتجمعنا الوصايا السماوية المشتركة.. وتجمعنا نوايانا من أجل مستقبل أفضل البشرية.. أهلاً وسهلاً بك في عام التسامح على أرض الإمارات".

وتابعت أن هذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ترحيبه بالضيفين الكبيرين حيث قال: "نجدد ترحيبنا برجل السلام والمحبة، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في "دار زايد"، نتطلع للقاء الأخوة الإنسانية التاريخي الذي سيجمعه في أبوظبي مع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ويحدونا الأمل ويملؤنا التفاؤل بأن تنعم الشعوب والأجيال بالأمن والسلام".

وأكدت " البيان " في ختام افتتاحيتها أنه حدث تاريخي يستحوذ على اهتمام العالم كله، وقد وصفه البابا فرنسيس بالقول: "إن هذه الزيارة تمثل صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية".