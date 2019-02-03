شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: أهلا ببابا الكنيسة وشيخ الأزهر في عاصمة التسامح والان مع التفاصيل

تساءلت صحيفة إماراتية في افتتاحيتها لماذا يزور البابا فرنسيس دولة الإمارات، ولماذا الزيارة الآن؟ ..

وأوضحت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد "سؤال العارف يجيب عنه العرف، وخبرة الشاهد تتخذ من السؤال باباً لإثبات البدهي والحقيقي والماثل للعيان.

وقالت إنه عندما يصل بابا الكنيسة الكاثوليكية وبابا الفاتيكان، هذه الشخصية العالمية الرمز اليوم إلى أبوظبي، فليس إلا التتويج المستحق لتاريخ لا ينكره التاريخ، وإنما يتذكره ويثبته ويسجله بمداد النور في سجل الذهب: الإمارات منذ تأسيس أعز وأغلى الرجال، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والإمارات منذ النهج القويم المتقدم للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشتملاً على تمهيد البيئة التشريعية الملائمة لمواجهة التطرف والظلام والكراهية والعنصرية وازدراء الأديان، ومنذ دعم ومتابعة وإشراف أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .

وأضافت بابا المسيحيين اليوم في أبوظبي، حيث يستقبله القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وحيث يزور جامع الشيخ زايد الكبير، وحيث يقيم قداساً في مدينة زايد الرياضية، فأي افتتاح لعام التسامح أفضل من ذلك وأدل؟..

وتابعت "التسامح روح وقلب وعقل ومعرفة وتعارف وتعايش وعدل وحرية وأمن واستقرار وسلام، ولا تحتشد هذه المفردات ومرادفاتها على أرض كما تحتشد على أرض الإمارات، ولا تتحقق في مجتمع كما تتحقق في مجتمع الإمارات"

ورحبت "الخليج " في ختام افتتاحيتها بالبابا بقولها " أهلاً ببابا الكنيسة الكاثوليكية في عاصمة التسامح، وأهلاً بشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أهلاً بهما معاً ولوجودهما معاً رمزيته الجميلة الطاغية. أهلاً بالمحبة والسلام على أرض المحبة والسلام ".