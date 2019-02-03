شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الأنظار تنشدّ ل"أبو ظبي" حيث يلتقي العالمان الإسلامي والمسيحي بمرجعيتيهما والان مع التفاصيل

كتبت صحيفة إماراتية، "اليوم يصل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى الإمارات، سالكاً كل الطرق التي عبّدتها القيادة الإماراتية منذ عصر الأب المؤسس، وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالمحبة والحوار والتسامح والأخوة الإنسانية.

وأضافت صحيفة" الاتحاد " الصادرة اليوم الأحد أن البابا فرنسيس يصل إلى الإمارات حاملاً رسالة المحبة والتلاقي والخير، ومؤكداً أهمية بناء الجسور، وترسيخ أسس الحوار للوصول إلى عالم تنعم شعوبه بالاستقرار والسلام.

وقالت تنشدّ أنظار شعوب العالم، اليوم، إلى الحدث الاستثنائي الذي تحتضنه العاصمة أبوظبي.

وتابعت "فهنا يلتقي العالمان الإسلامي والمسيحي، بمرجعيتيهما الكبيرتين: فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيّب، وقداسة البابا فرنسيس، لكي يقولا لكل مؤمن ومؤمنة، وللناس في كل مكان: من هنا نبدأ الطريق نحو مستقبل مشترك، نقارع فيه العنف والكراهية والإرهاب بالكلمة الطيّبة وإرادة الخير لكل بني البشر.

وأوضحت أن هذا الحدث الذي تشهده الإمارات، في لقاء الأخوّة، يأتي منسجماً مع تاريخ العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، وهو التاريخ المليء بالعبر والدروس الصالحة لصياغة قواعد منظومة أخلاقية تجمع أبناء الديانات الإبراهيمية في إطار هدف مشترك، عماده الإنسان الذي كرّمه الله تعالى.

وأشارت إلى أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، لحوار الأخوّة في أبوظبي، كانت نتاج دراسة واعية لحقائق التاريخ وضرورات المستقبل. وبالتالي، فإن هذا اللقاء سيكون الرد الأبلغ على مقولة حكمت عقول بعض صنّاع القرار في العالم، بأن الشرق شرق والغرب غرب ولا يلتقيان.

واختتمت "الاتحاد" افتتاحيتها بقولها هذه هي الإمارات بقيادتها وشعبها، تفتح ذراعيها لكي ترحب برأس الكنيسة الكاثوليكية، نيابة عن كل مؤمن ومؤمنة، لكي تقول للبابا فرنسيس: قلوبنا كلنا في دار زايد تتسع لك ولكلمتك الطيّبة