شكرا لقرائتكم خبر عن الجدحي يلتقي الهئية الادارية لنادي قشن الرياضي والان مع التفاصيل

إلتقى مدير عام مديرية قشن فيصل أحمد حازم الجدحي - الرئيس الفخري للنادي - بمنزله اليوم بإدارة نادي قشن الرياضي الجديدة المشكلة حديثاً من قبل السلطة المحلية ومكتب الشباب والرياضة بالمديرية.

ورحب مدير عام المديرية بالإدارة الجديدة التي تضم مجموعة من الكوادر الشابة القادرة على العطاء وإعادة النادي إلى سابق عهده .

متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم من خلال عودة الروح للنادي وتفعيل الأنشطة والبرامج المرحلة القادمة .

وأبدى المدير العام استعداده لدعم النادي وتذليل الصعوبات التي تواجه الإدارة في إشارة إلى مسؤوليته تضاعفت تجاه النادي خاصة بعد توليه قيادة المديرية .

مؤكداً بأنه سيدعم النادي من موقع انطلاقاً من حب الانتماء والولاء ولأن النادي يمثل قشن أرضاً وإنساناً وتاريخاً سعياً للارتقاء بالنادي للأفضل والنهوض بالحركة الرياضية في قشن بشكل عام .

من جانبه عبر شيخ مبارك العمودي رئيس النادي عن شكره وتقديره للأخ مدير عام المديرية على كل ماقدمه من دعم مادي ومعنوي في الفترة السابقة ، وعلى منحه الثقة الكاملة واختيار الهئية الإدارية الجديدة.

موضحاً بأنه الهيئة ستكون عند مستوى الثقة والظن وتطلعات منتسبي وجماهير نادي قشن العريق الذي يمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والألقاب وتاريخاً ناصعاً في سجل الرياضة المهرية.

مبدياً عن تفاؤله بوجود فيصل حازم على رأس هرم السلطة المحلية بالمديرية وهو الشخصية الشبابية الرياضية ااداعمة لمختلف الأنشطة على مستوى المهرة عموما وقشن خصوصا قبل أن يتبوأ هذا المنصب الرفيع.

وعلى صعيد آخر، نظمت مبادرة (فينا الخير) بمحافظة المهرة، ندوة حول التوعية بكيفية أداء مناسك العُمرة وذلك في مدرسة عائشة أم المؤمنين بمدينة الغيضة بمشاركة عدد من المعتمرين (رجالا ونساء) برعاية الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المهرة .

الندوة -التي حاضر فيها د. عادل محفوظ باسدس للرجال وأ. نوال باعبده - تناولت التعريف بكيفية أداء مناسك العمرة والشروط الواجب توافرها في المعتمر والحكمة من العمرة وفوائدها و محظوراتها ، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بإلارشادات والنصائح أثناء الإحرام والطواف والسعي بين الصفاء و المروة والتقصير والحلق وغير ذلك من الوعظ .

وقالت يسرى علوي خوار رئيس مبادرة فينا الخير بأن الندوة جاء تنظيمها بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وكان الملك سلمان قد قدم منحة تضمنت تفويج (100) معتمر من أبناء المهرة (رجال ونساء) تم اختيارهم من عموم المديريات ممن لم يسبق لهم أداء العمرة أو حالت ظروفهم دون ذلك .

تجدر الإشارة إلى أنه تم تفويج الدفعة الأولى من المعتمرين لعدد (49) إلى الأراضي المقدسة جواً عبر مطار الغيضة الدولي وسيتم تفويج الدفعة الثانية خلال اليومين القادمين .