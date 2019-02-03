شكرا لقرائتكم خبر عن عدو ” أردوغان ” مرشح لجائزة نوبل للسلام رغم اعتقاله والان مع التفاصيل

على الرغم من أن أردوغان زج بخصمه وعدوه الزعيم الكردي المعروف صلاح الدين دمرداش خلف القضبان منذ محاولة الإنقلاب بتركيا عام 2016 ، إلا أنه لم يفسح الطريق بعد أمام الرئيس الطاغية .

فقد أكدت مصادر أن هناك إقتراحات جدية لمنح “خصم أردوغان ” جائزة نوبل للسلام والمقرر الإعلان عنها في أكتوبر المقبل ، وذلك بعد دوره في تحقيق السلام بين الأكراد والأتراك والمطالبة بحقوق الأقليات وحقوق المرأة، وإعطاء الديمقراطية دورا حيويا في تركيا .

وكان “دمرداش ” المحامي الحقوقي السابق الذي لُقب في وقت ما “أوباما الأكراد” ، ضمن واحداً من 12 نائب من حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعد ثالث أكبر حزب بالبرلمان التركي ، وذلك قبل محاولة الإنقلاب .

الجدير بالذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي قد أعلن سابقاً أن “أردوغان ” أمر السلطات بإعتقال خمسة آلاف من أعضائه ، واستغل محاولة الإنقلاب لسحق معارضيه.