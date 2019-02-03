شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تدخلات (IHH) الانسانية بمديريات وادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل
ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري ، اليوم، مع ممثل (IHH)باليمن مجاهد شاهين التدخلات الانسانية للمنظمة بوادي حضرموت.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، عبر الوكيل الكثيري عن اعتزاز السلطة المحلية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في تنفيذ برامج ومشاريع تساهم في تقديم الخدمة للمجتمع المحلي و تخفف عناء السفر الى محافظات الجمهورية او خارج اليمن..داعيا المنظمة الى المساهمة في تجهيز مركز القلب بوادي حضرموت و توفير الاجهزة والمعدات الاساسية كون 70 في المائة من مرضى القلب بمحافظة حضرموت من مناطق الوادي والصحراء.
واستعرض ممثل (IHH) عن نزولاته الميدانية الى عدد من القرى و ابرز التدخلات التي ستسعى المنظمة الى تقديمها لسكان تلك المناطق .
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