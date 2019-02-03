شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال روائي وكاتب عراقي في كربلاء والان نبدء بالتفاصيل

اغتال مسلحون مجهولون رمياً بالرصاص كاتباً وروائياً عراقياً معروفاً يدعى علاء مشذوب بوسط مدينة كربلاء.

وأوضح مصدر امني محلي أن المسلحين اطلقوا وابلاً من الرصاص على مشذوب بعد خروجه من ملتقى أدبي في شارع ميثم التمار بمركز مدينة كربلاء القديمة.

وباشرت الجهات الامنية المختصة تحقيقاتها لمعرفة دوافع العملية والجهة التي تقف خلفها .

ودعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب العراقي في بيان اليوم، الحكومة والاجهزة الامنية الى اجراء تحقيق سريع في ملابسات الحادث والقبض على الجناة وتقديمهم الى العدالة.