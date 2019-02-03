شكرا لقرائتكم خبر عن الجليد يحاصر آلاف السيارات في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
وقال متحدث باسم رجال الإطفاء في منطقة بولسانو إن الطوابير على الطريق الذي يربط بين المناطق الشمالية الشرقية والنمسا وصل إلى 16 كيلومترا.
وأضاف أن من الصعب تقييم عدد المركبات الموجودة ولكنه أوضح أن عددها "بالآلاف".
وقال المتحدث إنه تم الاستعانة بعربات إطفاء لإجلاء نحو 200 شخص بعد أن ظلوا محاصرين لساعات في درجات حرارة وصلت إلى التجمد تقريبا. وبدأت السيارات في التحرك مرة أخرى في ساعة متأخرة من بعد الظهر ولكن سيارات كثيرة مازالت عالقة. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
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