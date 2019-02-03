الان تتابع مقتل عدد عناصر من ميليشيات الحوثي خلال محاولة لإطلاق صاروخ باليستي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
لقي عدد من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم، اليوم، خلال محاولة لإطلاق صاروخ باليستي، من معسكر حمزة بمحافظة إب.
وأفادت وسائل إعلام أن محاولة الحوثيين الفاشلة لإطلاق صاروخ من معسكر حمزة في إب أسفرت عن مصرع عدد من المدنيين القاطنين قرب المعسكر.
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