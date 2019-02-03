وفد الجهاد الإسلامي يغادر معبر رفح متجها للقاهرة

وأعلن وليد القططي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن وفدا رفيع المستوى من الحركة سيصل القاهرة خلال الأسبوع الجاري، لبحث ملفي التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والمصالحة مع السلطة الفلسطينية، حسبما نشرت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.
وتأتي زيارة وفد "الجهاد الإسلامي"، بالتزامن مع زيارة وفد حماس، الذي وصل اليوم، بقيادة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.
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