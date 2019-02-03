وفد الجهاد الإسلامي يغادر معبر رفح متجها للقاهرة

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الدستور" إن زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، غادر معبر رفح، منذ قليل، لزيارة القاهرة، برفقة وفد من الحركة.

وأعلن وليد القططي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن وفدا رفيع المستوى من الحركة سيصل القاهرة خلال الأسبوع الجاري، لبحث ملفي التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والمصالحة مع السلطة الفلسطينية، حسبما نشرت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.

وتأتي زيارة وفد "الجهاد الإسلامي"، بالتزامن مع زيارة وفد حماس، الذي وصل اليوم، بقيادة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.

