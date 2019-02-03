4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد"

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 4 تنبيهات لمناطق مكة وعسير وجازان والباحة، من حالة هطول أمطار رعدية تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

ففي منطقة مكة يشمل التنبيه: (تربة، والطائف، والموية، ورنيه، وظلم، والخرمة، وميسان، وبني سعد)، ويبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً، ويتواصل حتى الواحدة من يوم غد الاثنين؛ أما في منطقة الباحة فيشمل: (الباحة، وبلجرشي، والمندق، والمخواة)، ويبدأ الساعة الحادية عشرة، ويستمر حتى السابعة مساء.

وتشمل الحالة في عسير: (محايل، ورجال ألمع، وبارق، والنماص، وأبها، والربوعة، وتثليث، وبيشة)، وتبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساء، وفي منطقة جازان تشمل: (جازان، وأبو عريش، وصبيا، وبيش، والدرب، والخوبة، والطوال، وفيفا، والعارضة)، وتبدأ عند العاشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساء.