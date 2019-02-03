إياد علاوي يعقب على الاتفاق بين العراق والأردن

قال زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم الأحد، إن الاتفاق بين العراق والاردن جيد، مشيرا إلى أنه جاء متأخرا.

وأضاف علاوي في تصريح صحافي، إن "الاتفاقية الموقعة بين العراق والأردن جيدة"، مبينا أنها "خطوة إلى الأمام لتعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين". وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأشار علاوي إلى أن "هذه الاتفاقية جاءت متأخرة"، لافتا إلى أن "العبرة تكمن في تنفيذ واستكمال الآليات اللازمة لإنجاحها".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس السبت، بتفاصيل الاتفاق بين بغداد وعمان، خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، مؤكدا أنه تم التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة وقيام الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي.

وأثنى الجانب العراقي على العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، والتعاون الكبير الذي ابدته الجهات المعنية في الأردن في الحفاظ على الآثار التاريخية العراقية ذات الأهمية البالغة للثقافة والحضارة العراقية العريقة والتي تعرضت لمحاولات تهريبها إلى خارج العراق وتم ضبطها في المراكز الحدودية من خلال الأجهزة المعنية في الأردن