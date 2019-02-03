عدو ” أردوغان ” مرشح لجائزة نوبل للسلام رغم اعتقاله

على الرغم من أن أردوغان زج بخصمه وعدوه الزعيم الكردي المعروف صلاح الدين دمرداش خلف القضبان منذ محاولة الإنقلاب بتركيا عام 2016 ، إلا أنه لم يفسح الطريق بعد أمام الرئيس الطاغية .

فقد أكدت مصادر أن هناك إقتراحات جدية لمنح “خصم أردوغان ” جائزة نوبل للسلام والمقرر الإعلان عنها في أكتوبر المقبل ، وذلك بعد دوره في تحقيق السلام بين الأكراد والأتراك والمطالبة بحقوق الأقليات وحقوق المرأة، وإعطاء الديمقراطية دورا حيويا في تركيا .

وكان “دمرداش ” المحامي الحقوقي السابق الذي لُقب في وقت ما “أوباما الأكراد” ، ضمن واحداً من 12 نائب من حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعد ثالث أكبر حزب بالبرلمان التركي ، وذلك قبل محاولة الإنقلاب .

الجدير بالذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي قد أعلن سابقاً أن “أردوغان ” أمر السلطات بإعتقال خمسة آلاف من أعضائه ، واستغل محاولة الإنقلاب لسحق معارضيه.