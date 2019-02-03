نقابة الأطباء الفلسطينية تنظم وقفة احتجاجية للتضامن مع طبيب تعرض للاعتداء

نظمت نقابة الأطباء في محافظة قلقيلية الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، وقفة في مديرية الصحة المركزية بقلقيلية، احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له احد الأطباء داخل عيادته في قرية حبلة جنوب قلقيلية.

واستنكر رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في قلقيلية عبد الله رامز، ما تعرض له الطبيب أيمن عبد الرحيم داوود من إطلاق لرصاص على أرجله مساء الجمعة الماضية من قبل مجهولين، مضيفا انه يرقد حاليا في المستشفى العربي التخصصي لتلقي العلاج.

وطالب رامز بالتدخل الفوري والعاجل لوضع قوانين وتشريعات تحمي الأطباء من الجرائم والتعديات، معتبرا ان التعدي على الطبيب انتهاك واضح بكل المعايير.

