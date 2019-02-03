فقدان ثلاثة أطفال في غرق مركب للمهاجرين في نهر على الحدود مع تركيا

وكان المركب يقل 12 شخصا عندما غرق، السبت، وتمكن 8 منهم من الوصول إلى ضفة النهر سباحة، وقاموا بإبلاغ السلطات.
ويشهد نهر إيفروس ارتفاعا في حركة الهجرة غير الشرعية، منذ تكثيف دوريات اليونان والاتحاد الأوروبي في بحر إيجة عام 2016.
وقال وزير الهجرة اليوناني، ديمتريس فيتساس، في أكتوبر، إن عدد الذين عبروا النهر سجل ارتفاعا كبيرا، من أكثر من ثلاثة آلاف في 2016 إلى 5500، خلال عام 2017، وحوالى 12 ألفا منذ ذلك الوقت من العام الماضي.
والهجرة من القضايا التي سيناقشها رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، خلال زيارة إلى تركيا الأسبوع المقبل.
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