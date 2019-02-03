قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الدستور" إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، غادر معبر رفح، منذ قليل، لزيارة القاهرة، برفقة وفد من الحركة.
وأعلن خليل الحية القيادي في حركة حماس، في وقت سابق، إن هنية سيترأس وفد رفيع المستوى إلى القاهرة، لمناقشة عدة ملفات تابعة للقضية الفلسطيينية.
وأعلن خليل الحية القيادي في حركة حماس، في وقت سابق، إن هنية سيترأس وفد رفيع المستوى إلى القاهرة، لمناقشة عدة ملفات تابعة للقضية الفلسطيينية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من حركة حماس برئاسة "هنية" يزور مصر لبحث عدد من الملفات الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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