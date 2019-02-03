وفد من حركة حماس برئاسة "هنية" يزور مصر لبحث عدد من الملفات الفلسطينية

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الدستور" إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، غادر معبر رفح، منذ قليل، لزيارة القاهرة، برفقة وفد من الحركة.

وأعلن خليل الحية القيادي في حركة حماس، في وقت سابق، إن هنية سيترأس وفد رفيع المستوى إلى القاهرة، لمناقشة عدة ملفات تابعة للقضية الفلسطيينية.

