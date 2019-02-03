زعيم المعارضة الفنزويلية يطالب بحماية أصول بلاده في أوروبا

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، أنه سيطالب الاتحاد الأوروبي بحماية أصول فنزويلا فى القارة الأوروبية، وذلك إنطلاقًا من منصبه الجديد كرئيس إنتقالي للبلاد والذي قد حظي بدعم أوروبي كامل.

وقال "جوايدو" هاتفًا منداخل أحد المسيرات الحاشدة التى شهدتها العاصمة كاراكاس:" سوف نطالب بحماية الأصول الفنزويلية فى أوروبا، أكرر، لن نسمح لهم بسرقة أموال الشعب الفنزويلي".

كما أكد "جوايدو" على أنه وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تعيين إدارة جديدة لشركة البترول سيتاجو في خطوة جديدة للإنفصال عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والذي لم يعلن تنحية عن منصبة كرئيس للجمهورية الفنزويلية حتي الآن.

وكان "جوايدو" قد نصًب نفسة كرئيس إنتقالي للبلاد فى الـ23 من الشهر الجاري في خطوة حظت بعدعم دولي واسع شهد العالم علي غرارها إنشقاقًا بين أقطاب القوي السياسية العالمية وذلك بعدما أعلن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن دعمهم الكامل للمعارضة الفنزويلية، فيما أكدت الصين وروسيا على وقوفها بجانب شرعية الرئيس نيكولاس مادورو، بينما طالبت المكسيك وجواتيمالا بلعب دور الوسيط بين المعارضة والحكومة فى محاولة لتحسين الأوضاع الراهنة.

