إغلاق مطار دولي في أستراليا بعد تهديد بوجود قنبلة

أُغلق أحد أنشط مطارات أستراليا بعدما أشهر شخص سكينا وأكد امتلاكه قنبلة في ردهة المطاعم؛ ما أثار ذعر المسافرين الذين لاذوا بالفرار، وفق ما أفاد مسؤولون، الأحد، وفقا للعين الإخبارية.

وأفادت شرطة ولاية كوينزلاند بأنها أخلت مبنى الرحلات الدولية في مطار بريزبين في وقت متأخر، السبت، بعدما عثرت على "جهاز مثير للشكوك" لدى استجابتها لبلاغات تحدثت عن تهديد رجل يبلغ من العمر 50 عاما ويتحدث لامرأة.

السلطات استبعدت الإرهاب كدافع بينما تم توجيه اتهامات للرجل تتعلق بالعنف المنزلي والادعاء الكاذب بأنه سيدمر أو يتسبب بأضرار في منشأة للطيران والتهديد كذبا بوجود قنبلة.

وكشفت السلطات عن أن الجهاز الذي عثر عليه كان "معطلا"، لكن مفوض شرطة كوينزلاند إيان ستيوارت قال إن مظهره المعقد يشير إلى شخص ما يريد خلق انطباع بالخطر والتهديد والخوف.

وفي صورة نشرتها الشرطة بدا الجهاز صندوقا أسود صغيرا ألصقت به أسلاك، وقد أعيد فتح مبنى المطار بعد ساعتين من وقوع الحادثة، وسيمثل الشخص الذي تم توقيفه أمام المحكمة الإثنين.

ومع زيادة المخاوف في أستراليا من إمكانية شن متطرفين على ارتباط بتنظيم داعش وغيره هجمات إرهابية، أقرت كانبيرا قوانين أمنية جديدة العام الماضي، تشمل السماح للشرطة الأسترالية بالقيام بعمليات تحقق من الهويات بشكل عشوائي في المطارات.