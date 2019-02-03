خطة لإجلاء الملكة إليزابيث من لندن

دبي - بواسطة محمد فارس ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية وأعضاء آخرين في العائلة المالكة سيتم إجلاؤهم من لندن في حال وقوع أعمال شغب نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لها أن خطة إجلاء الملكة كانت موجودة منذ الحرب الباردة، نتيجة المخاوف البريطانية من ضربة نووية من الاتحاد السوفييتي، لكن هذه الخطة "تعرضت لتعديلات في الأسابيع الأخيرة" بسبب تزايد مخاطر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. © Stephen Lock
وحسب الصحيفة، فإنه إذا اقتضت الضرورة، سيتم إجلاء الملكة من لندن إلى "مكان سري".
ومن المقرر أن تفارق المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي خلال من شهرين، في 29 مارس المقبل، لكن حكومة البلاد وبرلمانها لم يتوصلا بعد إلى اتفاق على شروط الانسحاب، في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي يرفض العودة إلى من المفاوضات مع لندن، بعد أن رفض المشرعون البريطانيون الشهر الماضي النص الذي اتفقت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.
المصدر: وكالات
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