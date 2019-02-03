سفير فنزويلا في العراق ينشق عن مادورو

دبي - بواسطة محمد فارس في تطور كبير على صعيد الأزمة التي تشهدها فنزويلا، أفاد مراسلنا بأن السفير الفنزويلي في العراق جوناثان فيلاسكو راميريز أعلن انشقاقه عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وولاءه لزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
وقال السفير المنشق في تسجيل فيديو نشره موقع Nacional إن "مكاننا الوحيد هو إلى جانب الشعب والدستور والبرلمان الفنزويلي، المهندس غوايدو يمتلك حقا وواجبا دستوريا لتولي منصب رئيس الجمهورية". © Getty الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
وأضاف "سيد غوايدو، أنت على الجانب الصحيح من التاريخ والناس والدستور"، مشيرا إلى أن "مادورو وعصابته المغتصبة للسلطة تجاوزوا كل الخطوط المسموح بها".
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اقترح، السبت، تقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى العام الجاري، وذلك في إطار سعيه لمواجهة التهديد الذي يشكله رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا شرعيا للبلاد.
وفي كلمة أمام أنصاره قال مادورو إن الجمعية التأسيسية التي تسيطر عليها الحكومة ستبحث الدعوة لانتخابات مبكرة للجمعية الوطنية. وندد مادورو بالجمعية الوطنية واعتبرها ممثلة للرأسمالية.
وكانت الانتخابات مقررة في الأصل عام 2020.
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