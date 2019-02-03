شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال للحكومة: نحن من نحدد موعد حضور الوزير للجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساءل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عن سبب عدم تواجد الدكتور محمد معيط وزير المالية للجلسة العامة المُنعقدة الآن لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية. ورد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا أن وزير المالية سيحضر للجلسة العامة فى تمام الساعة 2:15، ليرد عليه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قائلا:"نحن من نحدد موعد حضور الوزير للجلسة العامة وليس الوزير".

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