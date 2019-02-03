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شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون الموارد المائية والرى من حيث المبدأ، على أن يُؤخذ الرأى النهائى على مشروع القانون فى اجتماع مقبل للجنة.
ويهدف مشروع القانون للحفاظ على الموارد المائية المتاحة وتجرم التعدى على نهر النيل وفض الاشتباك بين الوزارات المختلفة المعنية بمياه الرى، بالإضافة لتعظيم الاستفادة من الموارد فى ظل محدوديتها وتعظيم استغلالها وتطوير منظومة الرى بشكل عام على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، والتحول للرى بالتنقيط أو الرش وفقا لطبيعة الأراضى المستصلحة والأراضى الزراعية القديمة.
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