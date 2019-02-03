شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إعداد تشريع لتغليظ عقوبة الاعتداء علي الأطباء أثناء أداء عملهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، أن الوزارة تعد تعديل تشريعى لتعليظ عقوبة الاعتداء على الطبيب أثناء تأدية عمله، سيتم إرساله لمجلس النواب قريبا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد، بشأن الأوضاع المهنية والاقتصادية والتدريبية والاجتماعية للأطباء فى مصر الآن والعجز فى أعدادهم، والذى أكد أن الأطباء يعانون أشد المعاناة والإهانة، ولابد من معاملتهم بما يليق بهم وبمكانتهم، وتدريبهم وتأهيلهم جيدا.

وأشار مساعد وزير الصحة، إلى أن رواتب الأطباء ضئيلة جدا وتحتاج لزيادتها، ولكن الفجوة التمويلية مؤثرة، فالمطلوب أكثر من المتاح، مطالبا بتعديل تشريعي لقانون كادر الأطباء لزيادة أجور الأطباء وجميع العاملين بالمهن الطبية، موضحا أن إجمالي عدد العاملين بالمهن الطبية أطباء وتمريض وغيرهم، 56 ألف، والعجز يصل إلى 50 ألف.

وشدد القاصد، على ضرورة زيادة أعداد المقبولين فى كليات الطب، لافتا إلى إن هناك وحدات صحية مغلقة، والمفروض والأساس أن 80% من الناس التي تذهب للمستشفيات تتوجه للوحدات الصحية، مستطردا: "الفجوة التمويلية مؤثرة في تلبية احتياجات المواطنين، ونحتاج مليار و200 مليون جنيه لتوفير الرعاية المركزة وحضانات الأطفال المبتسرين، ونلجأ للتعاقد مع القطاع الخاص، للقضاء على ظاهرة إن المريض يتوفي وهو بيلف علي عناية مركزة".