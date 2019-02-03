شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: السكة الحديد تشهد تطورا وهناك إرادة سياسية لتحسين المرفق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، على أن التنسيق مع دول القارة الأفريقية فى مجال النقل يستهدف تحقيق المصلحة المشتركة بين الدول وكذلك الديمومة.

وقال عرفات، خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب طارق رضوان وفى حضور رئيس لجنة الشؤون السياحية، والنقل والمواصلات، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى تستهدف تحقيق تنمية القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن هناك فرصة ممتازة فى مجال النقل البحرى.

وأشار وزير النقل، إلى أن السكة الحديدية فى مصر تتحسن تحسن غير طبيعى لاسيما وأن هناك إرادة سياسية لتحسين وضع المرفق، قائلًا: الحوادث تحدث فى كل دول العالم ومنها الصين و البرازيل.

ونوه عرفات، إلى أن هناك دراسة تشير إلى أن مصر هى الأقل فى نسب الحوادث فى السنة، مشيرًا إلى أن ذلك يعود لتوجهات القيادة السياسية بالانفاق على البنية الأساسية للسكك الحديدية ومن المتوقع نتائجه فى منصف عام 2020، لافتًا إلى أنه يتم تدريب الأفارقة من خلال المعهد الإقليمى للنقل النهرى.