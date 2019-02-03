شرط أساسي.. لا تصالح في مخالفات البناء قبل تشطيب واجهات المنازل

مصراوي - كتب- محمد نصار:

انتهى مجلس النواب من أخذ الموافقة الأولية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "التصالح في مخالفات البناء" وذلك بعد مناقشته في عدد من الجلسات العامة وإدخال بعض التعديلات على نصوصه.

وتضمنت التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع القانون، إلزام أصحاب كل العقارات المخالفة بتشطيب ودهان واجهات المباني كشرط أساسي لقبول طلب التصالح في المخالفة.

مشروع الحكومة

نصت المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة على أنه "يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة...