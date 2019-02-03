ماي أعلنت أنها مصممة على تنفيذ بريكست في الوقت المحدد

أكّدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصميمها على تنفيذ بريكست في الوقت المحدّد في 29 آذار، والحصول على تنازلات من بروكسل حول اتفاق الخروج، رغم رفض الأوروبيين القاطع إعادة التفاوض.
وفي مقال نشر الأحد في صحيفة "صنداي تلغراف"، كتبت ماي إنها "مصممة على تنفيذ بريكست، وعلى تنفيذه في وقته في 29 آذار 2019". واستبعدت إرجاء بريكست مثلما اقترح العديد من المسؤولين في الأيام الأخيرة، بينهم وزير الخارجية جيريمي هانت، بهدف إفساح المجال أمام التوصل الى اتفاق.
وقالت ماي أيضاً إنها تريد "حلّاً براغماتياً" لبريكست، قد لا ينال موافقة الغالبية البرلمانية بعد رفض مجلس العموم في منتصف كانون الثاني بأغلبية ساحقة اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني.
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