مسؤول ايراني: ترامب يستهدف عناصر قوة ايران

ندّد رئيس المكتب العقيدي والسياسي في ​القيادة​ العامة للقوات المسلحة ال​ايران​ية حجة ​الاسلام​ ​علي سعيدي​ بـ"سياسات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في المنطقة"، معتبراً أنه "يحيك المؤامرات لاستهداف عناصر القوة وتأجيج الفتنة في ايران".

ولفت إلى أن "ثلاثة رؤساء أميركيين وضعوا على عاتقهم تنفيذ مؤامرة إسقاط النظام الاسلامي في ايران منذ 25 عاماً"، مشيراً إلى أن "ترامب كشف بوضوح مؤامرته باستهداف الوحدة الوطنية والقوة الاقليمية والدفاعية و​الطاقة الذرية​ في ​إيران​ إلا أن جميع مخططات ​أميركا​ باءت بالفشل لحد الآن بفضل تكاتف الشعب واتباعه نهج القيادة وحكمتها والروح الثورية وتجارب حرب السنوات الثمانية".

وأشار إلى أن "​الحكومة​ والبرلمان القويين في البلاد يحبطان مساعي الاعداء وهو مايتطلب التخلي عن وعود الغرب"، محذراً من "مخططات الاعداء التآمرية في العام المقبل لتأجيج الفتنة في البلاد"، مؤكدا "ضرورة اضطلاع علماء الدين بمسؤولياتهم في تعزيز اليقظة والوعي لدى الناس وأداء أدوارهم بصورة صحيحة".