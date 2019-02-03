ندّد رئيس المكتب العقيدي والسياسي في القيادة العامة للقوات المسلحة الايرانية حجة الاسلام علي سعيدي بـ"سياسات الرئيس الاميركي دونالد ترامب في المنطقة"، معتبراً أنه "يحيك المؤامرات لاستهداف عناصر القوة وتأجيج الفتنة في ايران".
ولفت إلى أن "ثلاثة رؤساء أميركيين وضعوا على عاتقهم تنفيذ مؤامرة إسقاط النظام الاسلامي في ايران منذ 25 عاماً"، مشيراً إلى أن "ترامب كشف بوضوح مؤامرته باستهداف الوحدة الوطنية والقوة الاقليمية والدفاعية والطاقة الذرية في إيران إلا أن جميع مخططات أميركا باءت بالفشل لحد الآن بفضل تكاتف الشعب واتباعه نهج القيادة وحكمتها والروح الثورية وتجارب حرب السنوات الثمانية".
وأشار إلى أن "الحكومة والبرلمان القويين في البلاد يحبطان مساعي الاعداء وهو مايتطلب التخلي عن وعود الغرب"، محذراً من "مخططات الاعداء التآمرية في العام المقبل لتأجيج الفتنة في البلاد"، مؤكدا "ضرورة اضطلاع علماء الدين بمسؤولياتهم في تعزيز اليقظة والوعي لدى الناس وأداء أدوارهم بصورة صحيحة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: ترامب يستهدف عناصر قوة ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.