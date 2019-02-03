فقدان 3 اطفال بغرق مركب للمهاجرين في نهر على الحدود مع تركيا

أعلنت الشرطة ​اليونان​ية أن عمليات البحث جارية للعثور على أربعة مهاجرين بينهم ثلاثة أطفال يعتقد أنهم فقدوا خلال محاولتهم عبور نهر إيفروس من ​تركيا​ إلى اليونان.

وكان المركب يقل 12 شخصا عندما غرق السبت. وتمكن ثمانية منهم من الوصول إلى ضفة النهر سباحة وقاموا بإبلاغ السلطات.

ويشهد نهر إيفروس ارتفاعا في حركة ​الهجرة​ غير الشرعية منذ تكثيف دوريات اليونان و​الإتحاد الأوروبي​ في ​بحر إيجة​ عام 2016.

وقال وزير الهجرة اليوناني ديمتريس فيتساس في تشرين الأول الماضب أن عدد الذين عبروا النهر سجل ارتفاعا كبيرا، من أكثر من ثلاثة آلاف في 2016 إلى 5500 خلال عام 2017، وحوالى 12 ألفا منذ ذلك الوقت من العام الماضي.