ارتفاع عدد القتلى في حادث كالوغا بروسيا إلى 4 أشخاص

أعلنت مديرة المكتب الصحفي في إدارة وزارة الداخلية لمنطقة كالوغا الروسية، ناتاليا غوروخوفا، ارتفاع عدد القتلى في حادث الحافلة بالقرب من كالوغا إلى أربعة أشخاص .
ووقعت الحادثة عندما انقلبت حافلة تقل أطفالا، صباح اليوم الأحد، في منطقة كالوغا. وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أن عدد المصابين 21 شخصا، من بينهم 20 طفلا.
وكانت الحافلة متجهة في رحلة من بلدة يارتسيفو إلى مدينة كالوغا، وعلى متنها 48 راكبا بينهم 33 طفلا، في طريقهم إلى إحدى الفعاليات الرياضية.
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