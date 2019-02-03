موقع استخباراتي اسرائيلي: إيران تفوقت على إسرائيل وأميركا عبر تصنيعها لأسلحة جديدة

كشف الموقع الاستخباراتي الاسرائيلي "ديبكا" عن "تفوق إيراني أمام إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية عبر تصنيعها لأسلحة جديدة، لم تتمكن الدولتان من ملاحقتها"، مشيراً إلى أنه "ليس لدى الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل أنظمة دفاعية فعالة للتصدي للصاروخ الإيراني الجديد هويزة، والذي يتخطى مداه 1350 كيلومترا".
ولفت إلى ان "الإعلان الإيراني عن الصاروخ الجديد "هويزة" يأتي ردا عمليا من إيران على عملية اختبار صاروخ الولايات المتحدة وإسرائيل "حيتس 3" الشهر الماضين وكذلك للاحتفال بمرور 40 عاما على انطلاق الثورة الإيرانية".
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