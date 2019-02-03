حاتمي: الاشراف على السفن العملياتية لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية

أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد ​أمير حاتمي​ عن "التوقيع على مذكرة اتفاق تشرف بموجبه ​وزارة الدفاع​ على صناعة ​السفن​ العملياتية التي تحتاجها منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية"، مشيراً إلى أنه "تم اتخاذ خطوة كبيرة لوقف الاعتماد على الخارج في إنتاج الغواصات بعد التوقيع على مذكرة اتفاق بشأن تحويل صناعة السفن العملياتية التي تحتاجها منظمة الموانئ والملاحة البحرية إلى وزارة الدفاع".

ولفت إلى ان "عشية الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية، جرى تحويل اتفاقية صناعة الغواصات في منظمة الموانئ والملاحة البحرية، إلى منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع، لتصنيع غواصات الإغاثة والإسعاف وسفن الجرف والإطفاء وغواصات إزالة ​التلوث​ وسفن الركاب في إطار هذه المذكرة"، مشيراً إلى أنه "بعد هذه الإجراءات، سيتم اتخاذ خطوات كبيرة لوقف الاعتماد على توريد الغواصات التي تحتاجها البلاد من الخارج".