الأب بوعبود زار قائدي منطقة جبل لبنان في قوى الأمن والأمن العام

زار رئيس ومدير ​المعهد الفني​ الانطوني في ​الدكوانة​ الأب شربل بوعبود على رأس وفد من المعهد، قائد منطقة جبل ​لبنان​ في ​قوى الأمن الداخلي​ العقيد جهاد الاسمر، وكانت جولة أفق حول الوضع في البلاد، آملا "ان تكون ​الحكومة​ ​الجديدة​ انطلاقة جديدة للعمل السياسي في لبنان".

وقال بوعبود: "نتمسك بما نص عليه ​الطائف​ وندعو شبابنا الى الانخراط في الاسلاك العسكرية، فهي الضمانة لوجود الوطن وهي المدرسة الأصيلة لبناء المواطنية الصحيحة المبنية على التفاهم والعيش المشترك".

بدوره شكر الاسمر بوعبود والوفد المرافق على الزيارة وتمنى "التوفيق والازدهار للمعهد والتعاون المستمر بين قيادة المنطقة التي هي في خدمة الجميع من أجل حفظ الأمن وتلبية حاجات المواطنين".

كما زار بوعبود قائد ​الأمن العام​ العميد جوزف تومية ومدير مخابرات ​جبل لبنان​ العميد كليمان سعد وقائد الكلية الحربية العميد جورج الحايك.