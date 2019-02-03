وزير المال علي حسن خليل استقبل المهنئين بتشكيل الحكومة

استقبل وزير المال ​علي حسن خليل​ المهنئين ب​تشكيل الحكومة​ وتعيينه وزيرا، فأمت دارته في بلدة الخيام في قضاء ​مرجعيون​، عشرات الوفود الحزبية والشعبية والتربوية والبلدية من مختلف قرى ​حاصبيا​ ومرجعيون والمنطقة الحدودية.

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